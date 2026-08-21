The Notwist, L’Aéronef, Lille
mardi 27 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille
Informations pratiques
The Notwist Mardi 27 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord
25 Euros / 19 Euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T20:00:00+01:00 – 2026-10-27T23:00:00+01:00
Fin : 2026-10-27T20:00:00+01:00 – 2026-10-27T23:00:00+01:00
The Notwist de retour dans la métropole lilloise ! Fondé en 1989, The Notwist est une figure majeure de la scène indé. Dans leurs bagages, un album paru ce printemps : News from Planet Zombie. Enregistré dans son fief munichois, il réunit l’ensemble du groupe dans sa formation live élargie pour la première fois depuis longtemps. Au programme, une succession d’instantanés alternant retenues et envolées, notes cristallines et mélodies qui touchent, aspérités familières et hymnes futuristes.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Rock, jazz et électro entremêlés.
Señor Burns
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