Saint-Affrique

Thé ou Café

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

gratuit sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Venez nous retrouver au Quai autour d’un café ou d’un thé , la convivialité est toujours au rendez-vous !

Le Quai vous propose de participer à une après-midi thé ou café. C’est une après-midi rencontre et échange autour d’une boisson, dans une salle climatisée. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Come join us at Le Quai for a cup of coffee or tea—we always have a warm and friendly atmosphere!

L’événement Thé ou Café Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)