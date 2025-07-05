Thé ou Café Saint-Affrique
Thé ou Café Saint-Affrique mardi 7 juillet 2026.
Saint-Affrique
Thé ou Café
Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
gratuit sur inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Venez nous retrouver au Quai autour d’un café ou d’un thé , la convivialité est toujours au rendez-vous !
Le Quai vous propose de participer à une après-midi thé ou café. C’est une après-midi rencontre et échange autour d’une boisson, dans une salle climatisée. .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
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English :
Come join us at Le Quai for a cup of coffee or tea—we always have a warm and friendly atmosphere!
L’événement Thé ou Café Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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