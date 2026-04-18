The Plantation Plot KADIST Paris

Curatrice

Sheau Yun Lim

Artistes

Basma al-Sharif, Izat Arif, Bakudapan Food Study Group, CATPC (Cercle d’art des travailleurs de plantation congolaise), Minstrel Kuik, Nguyen Phuong Linh, Noara Quintana, Gogularaajan Rajendran, Diane Severin Nguyen, Kelly Sinnapah Mary, Thu-Van Tran

Conçue par la commissaire invitée Sheau Yun Lim, The Plantation Plot explore les héritages sociaux, politiques et économiques des systèmes de plantations mondiaux, abordant la plantation à la fois comme structure historique et espace narratif. Présentée pour la première fois à l’ILHAM Gallery de Kuala Lumpur, l’exposition arrive à Paris dans le cadre d’une collaboration continue entre les deux institutions.

À travers des films, installations, photographies et autres médiums, des artistes tels que CATPC (Cercle d’art des travailleurs de plantation congolaise), Kelly Sinnapah Mary, Thu-Van Tran, Basma al-Sharif et Diane Severin Nguyen examinent comment l’extraction coloniale, la migration et le travail continuent de façonner les réalités contemporaines, tout en proposant des imaginaires alternatifs de résistance à ces structures de pouvoir.

Programme public



Chaque samedi à 16h : visite guidée menée par l’équipe de médiation

Gratuit sur inscription via Explore Paris

Mercredi 29 avril : événement De la terre à l’assiette avec le Collectif Enoki à KADIST, Paris

Gratuit sur inscription ici

Jeudi 18 juin : événement Un Manioc pour Sylvia Wynter avec Transplantation à KADIST, Paris

Gratuit sur inscription ici

Mercredi 8 juillet : événement hors les murs Le jardin n’est pas innocent avec Françoise Vergès, Asli Seven et les oeuvres du Bakudapan Food Study Group au Jardin d’Agronomie Tropicale, Paris

Gratuit sur inscription ici

The Plantation Plot

Exposition du 18 avril au 11 juillet 2026

Ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 15h à 19h

Accès libre et gratuit I Accessible aux personnes à mobilité réduite

The Plantation Plot 18 Apr 2026–11 Jul 2026 Minstrel Kuik, Residence Time, 2025. Courtesy the artist ; Crédits : Minstrel Kuik, Residence Time (2025). Courtesy the artist

Diane Severin Nguyen, If Revolution is a Sickness, 2020. Courtesy the artist, KADIST collection ; Crédits : Diane Severin Nguyen, If Revolution is a Sickness (2020). Courtesy the artist, KADIST collection

The Plantation Plot 18 Apr 2026–11 Jul 2026 Noara Quintana, Evenings of water and dense forest (2021). Courtesy the artist, KADIST collection. Installation view, FOR THE PHOENIX TO FIND ITS FORM IN US. On Restitution, Rehabilitation and Reparation, SAVVY Contemporary, Germany, 2021. [Photo by Raisa Galofre] ; Crédits : The Plantation Plot 18 Apr 2026–11 Jul 2026 Noara Quintana, Evenings of water and dense forest (2021). Courtesy the artist, KADIST collection. Installation view, FOR THE PHOENIX TO FIND ITS FORM IN US. On Restitution, Rehabilitation and Reparation, SAVVY Contemporary, Germany, 2021. [Photo by Raisa Galofre]

KADIST et ILHAM Gallery (Kuala Lumpur) présentent la deuxième édition de The Plantation Plot, une exposition qui explore comment les systèmes de plantation ont façonné nos sociétés, nos politiques et nos économies à travers le monde.

Du samedi 18 avril 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

samedi

de 15h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Chaque samedi, KADIST invite le public à (re)découvrir l’exposition The Plantation Plot lors d’une visite guidée menée par l’équipe de médiation.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00;2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-29T11:00:00+02:00_2026-04-29T19:00:00+02:00;2026-04-30T11:00:00+02:00_2026-04-30T19:00:00+02:00;2026-05-01T11:00:00+02:00_2026-05-01T19:00:00+02:00;2026-05-02T15:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-06T11:00:00+02:00_2026-05-06T19:00:00+02:00;2026-05-07T11:00:00+02:00_2026-05-07T19:00:00+02:00;2026-05-08T11:00:00+02:00_2026-05-08T19:00:00+02:00;2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-13T11:00:00+02:00_2026-05-13T19:00:00+02:00;2026-05-14T11:00:00+02:00_2026-05-14T19:00:00+02:00;2026-05-15T11:00:00+02:00_2026-05-15T19:00:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-20T11:00:00+02:00_2026-05-20T19:00:00+02:00;2026-05-21T11:00:00+02:00_2026-05-21T19:00:00+02:00;2026-05-22T11:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00;2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-27T11:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00;2026-05-28T11:00:00+02:00_2026-05-28T19:00:00+02:00;2026-05-29T11:00:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-06-03T11:00:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-04T11:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-10T11:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-17T11:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T11:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-07-01T11:00:00+02:00_2026-07-01T19:00:00+02:00;2026-07-02T11:00:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T19:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00

KADIST 21, rue des Trois Frères 75018 Paris

https://kadist.org/program/threads-of-kinship/ +33142518349 communication@kadist.org



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