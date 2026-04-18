The Plantation Plot KADIST Paris
The Plantation Plot KADIST Paris samedi 18 avril 2026.
Curatrice
Sheau Yun Lim
Artistes
Basma al-Sharif, Izat Arif, Bakudapan Food Study Group, CATPC (Cercle d’art des travailleurs de plantation congolaise), Minstrel Kuik, Nguyen Phuong Linh, Noara Quintana, Gogularaajan Rajendran, Diane Severin Nguyen, Kelly Sinnapah Mary, Thu-Van Tran
Conçue par la commissaire invitée Sheau Yun Lim, The Plantation Plot explore les héritages sociaux, politiques et économiques des systèmes de plantations mondiaux, abordant la plantation à la fois comme structure historique et espace narratif. Présentée pour la première fois à l’ILHAM Gallery de Kuala Lumpur, l’exposition arrive à Paris dans le cadre d’une collaboration continue entre les deux institutions.
À travers des films, installations, photographies et autres médiums, des artistes tels que CATPC (Cercle d’art des travailleurs de plantation congolaise), Kelly Sinnapah Mary, Thu-Van Tran, Basma al-Sharif et Diane Severin Nguyen examinent comment l’extraction coloniale, la migration et le travail continuent de façonner les réalités contemporaines, tout en proposant des imaginaires alternatifs de résistance à ces structures de pouvoir.
Programme public
Chaque samedi à 16h : visite guidée menée par l’équipe de médiation
Gratuit sur inscription via Explore Paris
Mercredi 29 avril : événement De la terre à l’assiette avec le Collectif Enoki à KADIST, Paris
Gratuit sur inscription ici
Jeudi 18 juin : événement Un Manioc pour Sylvia Wynter avec Transplantation à KADIST, Paris
Gratuit sur inscription ici
Mercredi 8 juillet : événement hors les murs Le jardin n’est pas innocent avec Françoise Vergès, Asli Seven et les oeuvres du Bakudapan Food Study Group au Jardin d’Agronomie Tropicale, Paris
Gratuit sur inscription ici
The Plantation Plot
Exposition du 18 avril au 11 juillet 2026
Ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 15h à 19h
Accès libre et gratuit I Accessible aux personnes à mobilité réduite
KADIST et ILHAM Gallery (Kuala Lumpur) présentent la deuxième édition de The Plantation Plot, une exposition qui explore comment les systèmes de plantation ont façonné nos sociétés, nos politiques et nos économies à travers le monde.
Du samedi 18 avril 2026 au samedi 11 juillet 2026 :
samedi
de 15h00 à 19h00
mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 19h00
gratuit
Chaque samedi, KADIST invite le public à (re)découvrir l’exposition The Plantation Plot lors d’une visite guidée menée par l’équipe de médiation.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00;2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-29T11:00:00+02:00_2026-04-29T19:00:00+02:00;2026-04-30T11:00:00+02:00_2026-04-30T19:00:00+02:00;2026-05-01T11:00:00+02:00_2026-05-01T19:00:00+02:00;2026-05-02T15:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-06T11:00:00+02:00_2026-05-06T19:00:00+02:00;2026-05-07T11:00:00+02:00_2026-05-07T19:00:00+02:00;2026-05-08T11:00:00+02:00_2026-05-08T19:00:00+02:00;2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-13T11:00:00+02:00_2026-05-13T19:00:00+02:00;2026-05-14T11:00:00+02:00_2026-05-14T19:00:00+02:00;2026-05-15T11:00:00+02:00_2026-05-15T19:00:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-20T11:00:00+02:00_2026-05-20T19:00:00+02:00;2026-05-21T11:00:00+02:00_2026-05-21T19:00:00+02:00;2026-05-22T11:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00;2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-27T11:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00;2026-05-28T11:00:00+02:00_2026-05-28T19:00:00+02:00;2026-05-29T11:00:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-06-03T11:00:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-04T11:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-10T11:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-17T11:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T11:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-07-01T11:00:00+02:00_2026-07-01T19:00:00+02:00;2026-07-02T11:00:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T19:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00
KADIST 21, rue des Trois Frères 75018 Paris
https://kadist.org/program/threads-of-kinship/ +33142518349 communication@kadist.org
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