The Publics SUPERSONIC Paris

THE PUBLICS (22h00)

(Indie rock – Mansfield, UK)

The Publics est un groupe de rock indépendant composé de cinq membres, originaire de Mansfield. En octobre, ils ont sorti leur nouvel EP « The Tide » et se sont produits dans de superbes salles à Londres, Newcastle et Manchester. C’est maintenant au tour de Carlisle.

Avec des tubes tels que « Was That Kiss Meant For Me? », « Grow Old » et « Red Flag Verified », leur concert à Carlisle, au nord du pays, promet d’être une soirée inoubliable. The Publics se sont déjà produits dans de grands festivals tels que Y Not et Splendour.

https://soundcloud.com/thepublicsofficial

https://www.youtube.com/watch?v=sFi8tZ0LL_Q

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mercredi 2 Décembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Arctic Monkeys, The View & The Vaccines

Le mercredi 02 décembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-02T20:00:00+01:00

fin : 2026-12-03T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-02T19:00:00+02:00_2026-12-02T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6HhPiLa4m https://fb.me/e/6HhPiLa4m



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