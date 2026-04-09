The Publics SUPERSONIC Paris
The Publics SUPERSONIC Paris mercredi 2 décembre 2026.
THE PUBLICS (22h00)
(Indie rock – Mansfield, UK)
The Publics est un groupe de rock indépendant composé de cinq membres, originaire de Mansfield. En octobre, ils ont sorti leur nouvel EP « The Tide » et se sont produits dans de superbes salles à Londres, Newcastle et Manchester. C’est maintenant au tour de Carlisle.
Avec des tubes tels que « Was That Kiss Meant For Me? », « Grow Old » et « Red Flag Verified », leur concert à Carlisle, au nord du pays, promet d’être une soirée inoubliable. The Publics se sont déjà produits dans de grands festivals tels que Y Not et Splendour.
https://soundcloud.com/thepublicsofficial
https://www.youtube.com/watch?v=sFi8tZ0LL_Q
La suite de la programmation arrive très vite !
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Mercredi 2 Décembre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… Arctic Monkeys, The View & The Vaccines
Le mercredi 02 décembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-02T20:00:00+01:00
fin : 2026-12-03T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-02T19:00:00+02:00_2026-12-02T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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