The Rise Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

The Rise

Du mardi 23 au mercredi 24 novembre 2027 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-11-23 20:00:00

fin : 2027-11-24

Date(s) :

2027-11-23

Nino Arial en représentation au Dôme Marseille avec son spectacle Pas comme eux

Après le succès international de Stories, la RB Dance Company revient avec une comédie musicale épique The Rise !



Dans la Nouvelle République, les Barbares sont la main d’œuvre du régime et sont parqués par milliers dans des cités ouvrières souterraines. Ors, fils d’un haut fonctionnaire, est envoyé dans les bas-fonds pour prévenir un soulèvement.



Il commence peu à peu à questionner les fondements du régime, jusqu’à provoquer une révolte qui mettra au jour le lourd secret qui se cache derrière son histoire.



Une comédie musicale avec 33 artistes sur scène, un décor colossal et une tournée dans tous les Zéniths. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nino Arial performs Pas comme eux at the Dôme Marseille

L’événement The Rise Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille