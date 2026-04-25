The Road to the Soul | Cognac Blues Passions Rémy Martin Cognac

Cognac

The Road to the Soul | Cognac Blues Passions

Rémy Martin 20 rue de la Société Vinicole Cognac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-07-02 17:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Kēpa vous invite à savourer sa musique comme on déguste un cocktail sur la scène The Road To Soul, installée au cœur de la Maison historique Rémy Martin. Pour cette deuxième édition, la guitare est à l’honneur avec un concert 100% guitare acoustique.

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Rémy Martin 20 rue de la Société Vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81

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English :

Kēpa invites you to savor its music as you would a cocktail on The Road To Soul stage, set up in the heart of the historic Maison Rémy Martin. For this second edition, the guitar takes center stage with a 100% acoustic guitar concert.

L’événement The Road to the Soul | Cognac Blues Passions Cognac a été mis à jour le 2026-02-26 par Destination Cognac