The Road to The Soul | Cognac Blues Passions Rémy Martin Cognac
The Road to The Soul | Cognac Blues Passions Rémy Martin Cognac vendredi 3 juillet 2026.
Cognac
The Road to The Soul | Cognac Blues Passions
Rémy Martin 20 rue de la Société Vinicole Cognac Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 17:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Artiste Ougandais, Jon Muq chante en anglais s’inspire de ses origines africaines avec une touche de soul, folk contemporaine, il sera sur la scène The Road To Soul, installée au cœur de la Maison historique Rémy Martin.
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Rémy Martin 20 rue de la Société Vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81
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English :
Ugandan artist Jon Muq, who sings in English and draws inspiration from his African origins with a touch of soul and contemporary folk, will be performing on The Road To Soul stage, set up in the heart of the historic Maison Rémy Martin.
L’événement The Road to The Soul | Cognac Blues Passions Cognac a été mis à jour le 2026-02-26 par Destination Cognac
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