The swing crooner quartet Rue du logisson Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

The swing crooner quartet

Vendredi 21 août 2026 de 21h à 22h30. Rue du logisson Jardin public Marie-Rose Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Laissez-vous charmer par ce quartet qui rend hommage aux grandes voix du swing !

Gabriel Marini, accompagné de ses musiciens, chante le swing des années 50 à aujourd’hui ! De Franck Sinatra à Michael Bublé en passant par Nat King Cole ou encore Ray Charles, cette soirée mettra à l’honneur de grands classiques avec énergie et élégance. .

Rue du logisson Jardin public Marie-Rose Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40

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English :

Let yourself be charmed by this quartet that pays tribute to the great voices of swing!

L’événement The swing crooner quartet Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)