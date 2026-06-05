THE SWING OF GOSPEL SINGERS Sète
THE SWING OF GOSPEL SINGERS Sète mardi 7 juillet 2026.
Sète
THE SWING OF GOSPEL SINGERS
12 rue du clair matin Sète Hérault
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
The Swing Gospel Singers est un groupe unique composé de six chefs de chœurs gospel en France. Leur passion commune pour la musique gospel les réunit sur scène, où ils témoignent de leur amour pour ce style musical et diffusent la joie de vivre. En interprétant des morceaux classiques du gospel ainsi que des négro spirituals, le groupe offre un véritable hymne à la célébration et à l’émotion.
The Swing Gospel Singers est un groupe unique composé de six chefs de chœurs gospel en France. Leur passion commune pour la musique gospel les réunit sur scène, où ils témoignent de leur amour pour ce style musical et diffusent la joie de vivre. En interprétant des morceaux classiques du gospel ainsi que des négro spirituals, le groupe offre un véritable hymne à la célébration et à l’émotion. .
12 rue du clair matin Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 52 92 23 10 gospelchoir34@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Swing Gospel Singers is a unique group of six gospel choirmasters from France. Their shared passion for gospel music brings them together on stage, where they share their love of this musical style and spread the joy of living. Performing classic gospel songs as well as negro spirituals, the group offers a veritable hymn to celebration and emotion.
L’événement THE SWING OF GOSPEL SINGERS Sète a été mis à jour le 2026-06-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
À voir aussi à Sète (Hérault)
- À FORCE DE BRAS TONY MOGGIO RELIE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE Sète 10 juin 2026
- LES 40 ANS DU COMITÉ DU SECOURS POPULAIRE Sète 10 juin 2026
- STAND UP YVAIN PAS COURAGEUX Sète 11 juin 2026
- FLAMENCO BABEL TORRE VIVA DAVID CORIA Sète 11 juin 2026
- CONCERTS 47TER + DAB ROZER + GUEST DELTA TOUR Sète 12 juin 2026