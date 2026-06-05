Sète

THE SWING OF GOSPEL SINGERS

12 rue du clair matin Sète Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

The Swing Gospel Singers est un groupe unique composé de six chefs de chœurs gospel en France. Leur passion commune pour la musique gospel les réunit sur scène, où ils témoignent de leur amour pour ce style musical et diffusent la joie de vivre. En interprétant des morceaux classiques du gospel ainsi que des négro spirituals, le groupe offre un véritable hymne à la célébration et à l’émotion.

The Swing Gospel Singers est un groupe unique composé de six chefs de chœurs gospel en France. Leur passion commune pour la musique gospel les réunit sur scène, où ils témoignent de leur amour pour ce style musical et diffusent la joie de vivre. En interprétant des morceaux classiques du gospel ainsi que des négro spirituals, le groupe offre un véritable hymne à la célébration et à l’émotion. .

12 rue du clair matin Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 52 92 23 10 gospelchoir34@gmail.com

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English :

The Swing Gospel Singers is a unique group of six gospel choirmasters from France. Their shared passion for gospel music brings them together on stage, where they share their love of this musical style and spread the joy of living. Performing classic gospel songs as well as negro spirituals, the group offers a veritable hymn to celebration and emotion.

L’événement THE SWING OF GOSPEL SINGERS Sète a été mis à jour le 2026-06-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE