Sète

THE SWING OF GOSPEL SINGERS

7 corniche de Neubourg Sète Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Six chefs de chœurs gospel réunis sur scène, The Swing Gospel Singers célèbrent leur passion commune à travers classiques du gospel et negro spirituals. Un concert généreux et vibrant, porté par la joie de vivre et l’émotion partagée.

The Swing Gospel Singers est un groupe unique composé de six chefs de chœurs gospel en France. Réunis sur scène par leur passion commune, ils témoignent de leur amour pour ce style musical et diffusent la joie de vivre.

En interprétant des morceaux classiques du gospel et des negro spirituals, le groupe offre un véritable hymne à la célébration et à l’émotion. .

7 corniche de Neubourg Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 52 92 23 10 gospelchoir34@gmail.com

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English : THE SWING OF GOSPEL SINGERS

Six gospel choirmasters reunited on stage, The Swing Gospel Singers celebrate their shared passion with gospel classics and negro spirituals. A generous and vibrant concert, driven by joie de vivre and shared emotion.

L’événement THE SWING OF GOSPEL SINGERS Sète a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau