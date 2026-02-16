The Tarmac race Aéroport Valence Chabeuil Chabeuil
Aéroport Valence Chabeuil 360 All. de l’ancien Hippodrome Chabeuil Drôme
Tarif : 9 – 9 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Course en semi-nocturne, coucher de soleil sur le Vercors et l’Ardèche en toile de fond, piste éclairée par les LED. 2 courses vous seront proposées: 5 km rapide et accessible
• 10 km ultra roulant
.
Aéroport Valence Chabeuil 360 All. de l'ancien Hippodrome Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 24 88 41 reloaad@outlook.fr
English :
Semi-nocturnal race, with the sun setting over the Vercors and the Ardèche in the background, LED-lit track. 2 races will be offered: 5 km fast and accessible? 10 km ultra rolling
