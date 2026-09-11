The Theater of Music Les tribulations de Samuel Pepys Cité de la Voix Vézelay
vendredi 23 octobre 2026 · Cité de la Voix · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
The Theater of Music Les tribulations de Samuel Pepys
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Plongez dans le quotidien musical de Samuel Pepys, entre airs populaires, théâtre et musique savante, pour découvrir l’Angleterre du XVIIe siècle. .
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30 contact@lacitedelavoix.net
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English : The Theater of Music Les tribulations de Samuel Pepys
L’événement The Theater of Music Les tribulations de Samuel Pepys Vézelay a été mis à jour le 2026-08-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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