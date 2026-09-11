The Theater of Music Les tribulations de Samuel Pepys Cité de la Voix Vézelay

vendredi 23 octobre 2026 · Cité de la Voix · Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

The Theater of Music Les tribulations de Samuel Pepys

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Plongez dans le quotidien musical de Samuel Pepys, entre airs populaires, théâtre et musique savante, pour découvrir l’Angleterre du XVIIe siècle. .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30 contact@lacitedelavoix.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Theater of Music Les tribulations de Samuel Pepys

L’événement The Theater of Music Les tribulations de Samuel Pepys Vézelay a été mis à jour le 2026-08-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)