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AGENDA · Vézelay

The Theater of Music Les tribulations de Samuel Pepys Cité de la Voix Vézelay

vendredi 23 octobre 2026 · Cité de la Voix · Vézelay

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cité de la Voix
Adresse
4 Rue de l'Hôpital
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif

Vézelay

The Theater of Music Les tribulations de Samuel Pepys

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Plongez dans le quotidien musical de Samuel Pepys, entre airs populaires, théâtre et musique savante, pour découvrir l’Angleterre du XVIIe siècle.   .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30  contact@lacitedelavoix.net

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English : The Theater of Music Les tribulations de Samuel Pepys

L’événement The Theater of Music Les tribulations de Samuel Pepys Vézelay a été mis à jour le 2026-08-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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