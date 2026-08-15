Exposition Vézelay, beauté éternelle Rue du Tripot Vézelay
samedi 22 août 2026 · Rue du Tripot · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Exposition Vézelay, beauté éternelle
Rue du Tripot Le Petit Mont-Ailé Vézelay Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Pierre Meganck présente ses huiles et aquarelles peintes en plein air.
Vernissage le 22 août 2026 à 18h et récital à 19h Pierre chantera ses chansons accompagné de sa guitare. .
Rue du Tripot Le Petit Mont-Ailé Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +32 477 91 71 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Vézelay, beauté éternelle
L’événement Exposition Vézelay, beauté éternelle Vézelay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Vézelay (Yonne)
- Chant chrétien antique Place de la Basilique Vézelay 15 août 2026
- Rencontres musicales de Vézelay Vézelay Avallon Vault-de-Lugny Saint-Père Vézelay 20 août 2026
- Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay 23 août 2026
- Splendeur du grégorien basilique Vézelay 5 septembre 2026
- Festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous ateliers d’écriture null Impasse du Crot Vézelay 9 septembre 2026