Exposition Vézelay, beauté éternelle Rue du Tripot Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Exposition Vézelay, beauté éternelle

Rue du Tripot Le Petit Mont-Ailé Vézelay Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Pierre Meganck présente ses huiles et aquarelles peintes en plein air.

Vernissage le 22 août 2026 à 18h et récital à 19h Pierre chantera ses chansons accompagné de sa guitare. .

Rue du Tripot Le Petit Mont-Ailé Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +32 477 91 71 84

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English : Exposition Vézelay, beauté éternelle

L’événement Exposition Vézelay, beauté éternelle Vézelay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme du Grand Vézelay