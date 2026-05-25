Rencontres musicales de Vézelay Vézelay Avallon Vault-de-Lugny Saint-Père Vézelay

Vézelay

Rencontres musicales de Vézelay

Vézelay Avallon Vault-de-Lugny Saint-Père 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Les Rencontres musicales de Vézelay ce sont quatre jours et plus de vingt concerts pour un festival exceptionnel autour de la voix !

En pleine nature, dans une splendide église de village, dans un lieu insolite et, évidemment, dans la célèbre basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, les artistes les plus talentueux invitent le public à une découverte musicale large et variée dans ce site unique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Toutes les journées du festival sont rythmées par la musique du matin au soir. Dans une atmosphère joyeuse et conviviale, le festivalier enchaîne les rendez-vous les plus variés, qui le conduisent de la musique médiévale à la chanson contemporaine, du gothique flamboyant de l’église de Saint-Père à la scène groovy de la terrasse de la basilique.

Point d’orgue de la journée, les concerts de 21 heures (et de 16h le dimanche) rassemblent, dans le cadre majestueux de la basilique, près de 1000 spectateurs, pour y entendre les plus grandes œuvres du répertoire. L’alliance de l’architecture et de la musique rend l’expérience inoubliable ! Les Rencontres musicales proposent les meilleurs ensembles d’Europe autour de la musique vocale et l’excellence artistique est au rendez-vous. Le public ne s’y trompe pas presque 10 000 mélomanes de toute l’Europe viennent chaque année sur la colline éternelle . .

Vézelay Avallon Vault-de-Lugny Saint-Père 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rencontres musicales de Vézelay

L’événement Rencontres musicales de Vézelay Vézelay a été mis à jour le 2026-05-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)