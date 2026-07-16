The Thing, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

The Thing Dimanche 1 novembre, 03h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-01T03:30:00+01:00 – 2026-11-01T05:18:00+01:00

Fin : 2026-11-01T03:30:00+01:00 – 2026-11-01T05:18:00+01:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=4Q8D6 »}]

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