The VII Foundation 2027 scène ouverte, The VII Foundation Hester Davies, Arles
jeudi 8 juillet 2027 · The VII Foundation Hester Davies · Arles
Informations pratiques
The VII Foundation 2027 scène ouverte Jeudi 8 juillet 2027, 19h30 The VII Foundation Hester Davies Bouches-du-Rhône
Entrée libre, nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-08T19:30:00+02:00 – 2027-07-08T21:00:00+02:00
Fin : 2027-07-08T19:30:00+02:00 – 2027-07-08T21:00:00+02:00
La soirée « scène ouverte » annuelle organisée par la Fondation VII, au cours de laquelle des photographes émergents et confirmés présentent brièvement leur travail. Informations à venir.
The VII Foundation Hester Davies 49, Quai de la Roquette Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0626226403 https://theviifoundation.org/
Bicentenaire de la Photographie – 2026-2027
©The VII Foundation
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Ali Doğan Gönültaş Concert Moment Précieux Maison des Suds Arles 17 juillet 2026
- Ghetto Kumbé Captain Planet (Dj set) Maison des Suds Arles 18 juillet 2026
- GAEL FAYE – THEATRE ANTIQUE- ARLES Arles 18 juillet 2026
- Le Revivre de la fête votive de Raphèle Arles 18 juillet 2026
- Toutes mes soeurs | Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles 18 juillet 2026