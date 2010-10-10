Béziers

THE WINE BOOKCLUB RÉCITS DE VOYAGES

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Wine Bookclub aux Ostals un rendez-vous mensuel cosy mêlant lecture, tapas et vins nature autour d’un thème littéraire.

The Wine Bookclub, c’est le nouveau club de lecture qui se déroule aux Ostals ! Une fois par mois, venez partager vos lectures sur un thème donné et discutez de littérature autour de bons tapas et d’une sélection de vins natures correspondant au thème du mois.

L’initiative part de Jade, fondatrice de Pintes et Run, club de running à Béziers. Dans la lignée de rassembler les gens autour du sport et briser la solitude ou les préjugés sur une activité, elle se lance cette fois dans le milieu culturel pour proposer un club chill et bonne ambiance pour discuter de sa passion.

Pour cette réunion, amenez votre meilleur récit de voyage. Récit réaliste, fantastique, voyage à travers les landes ou voyage intérieur… le principal est que vous choisissiez quelque chose qui vous intrigue et vous amène vers de nouveaux horizons littéraires ! Dans la lignée de la soirée, Laurie notre cheffe hospitalité vous proposera sa sélection de vins aux cépages venus de loin.

Et pour les personnes souhaitant un coup de pouce pour se faire guider à travers le choix de lecture, restez à l’affut de l’instagram @thewinebookclub_ où une sélection de livres sera proposée en début de mois.

Le club se tient dans nos salons cozy pour une expérience chaleureuse et détendue.

On vous attend ! .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80

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English :

Wine Bookclub at Les Ostals: a cozy monthly get-together combining reading, tapas and natural wines around a literary theme.

L’événement THE WINE BOOKCLUB RÉCITS DE VOYAGES Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34