The Wizard Is Not Real de Lisa Laurent Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Informations pratiques

Saint-Louis

The Wizard Is Not Real de Lisa Laurent Fondation Fernet-Branca

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 16:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Dans le cadre des Kunsttage Basel et de l’exposition collective internationale Tempesta, la Fondation Fernet-Branca présente The Wizard Is Not Real de la performeuse et chorégraphe Lisa Laurent.

Lisa Laurent est l’une des voix les plus singulières d’une nouvelle génération d’artistes de la performance. Repoussant les possibilités de la performance, elle a développé un langage chorégraphique unique qui réunit corps, voix et émotion de façon inattendue. À la fois poétique et grotesque, The Wizard Is Not Real explore le deuil, la mélancolie et la désorientation, plaçant les pleurs au cœur de la pièce comme matière expressive et corporelle. Ici, l’émotion se transforme en son, en geste et en rythme.

Pour cette œuvre exceptionnelle, Lisa Laurent a reçu le Performance Award Switzerland en 2025.

La performance sera précédée d’un texte d’introduction de Pauline Coquart, présenté en français.

L’artiste

Lisa Laurent est une artiste basée à Genève (CH).

Le médium principal de Lisa est la chorégraphie. Le travail explore la représentation de son propre corps à travers un prisme de réflexivité et d’autodérision. Portant un intérêt particulier à la tension entre contrôle et exposition, Lisa s’engage dans un démantèlement continu de la forme physique, émotionnelle et spatiale.

Les performances présentent des situations poreuses qui interrogent la perception, exacerbent l’expérience sensorielle et favorisent une conscience et une connexion plus profondes à travers l’émotion et la vulnérabilité les plus vives.

Parallèlement à sa pratique chorégraphique, Lisa a travaillé avec Cindy Van Acker et a été membre de La Ribot Ensemble, où Lisa a participé à la fois à de nouvelles créations et au répertoire de l’artiste. De 2024 à 2026, Lisa est artiste associée à Sévelin 36. 0 .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

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English :

L’événement The Wizard Is Not Real de Lisa Laurent Fondation Fernet-Branca Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue