The Wonderful World Of Bechet / Adrian Cox Trio JASS CLUB PARIS Paris
The Wonderful World Of Bechet / Adrian Cox Trio JASS CLUB PARIS Paris samedi 11 juillet 2026.
Sidney Bechet est le saxophoniste le plus vénéré de la Nouvelle-Orléans. Connu pour sa voix puissante et sa musicalité émouvante, il fut un précurseur du jazz et a inspiré d’innombrables artistes, dont le trio Adrian Cox.
« The Wonderful World Of Bechet » explore l’impact de Sidney Bechet sur le monde de la musique, à travers ses contributions en tant que clarinettiste, compositeur (‘Si tu vois ma mère’) et artiste (‘Summertime’).
Le trio Adrian Cox est un groupe établi qui a effectué de nombreuses tournées à travers le monde, se concentrant principalement sur la musique traditionnelle de la Nouvelle-Orléans. Composé d’une clarinette, d’une guitare et d’une contrebasse, le trio fait entrer cette musique dans le XXIe siècle avec respect et accessibilité.
Adrian Cox / clarinette, voix
Honey Boulton / guitare, voix
Alex Gilson / contrebasse, voix
Le trio d’Adrian Cox fait entrer dans le XXIe siècle la musique traditionnelle de la Nouvelle-Orléans et notamment de Sidney Bechet, avec respect et accessibilité
Le vendredi 10 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-11T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T21:30:00+02:00_2026-07-10T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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