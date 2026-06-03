The World of Hans Zimmer, A New Dimension est de retour à l’Accor Arena ! Accor Arena Paris

Bien que le maestro n’apparaisse pas en personne sur scène,

le spectacle n’en demeure pas moins un moment fort et une expérience

inoubliable pour les fans à l’occasion d’un voyage émotionnel intense retraçant

quarante ans de carrière légendaire de Hans Zimmer. Ses œuvres époustouflantes

seront réarrangées pour l’occasion mêlant des projections visuelles à couper le

souffle, des jeux de lumière intenses et un son original saisissant et

puissant.

Ce spectacle grandiose sera dirigé par Matt Dunkley,

talentueux chef d’orchestre, rejoint par certains des meilleurs solistes de

Hans Zimmer, l’Odessa Orchestra & Friends et l’extraordinaire chorale

Nairobi Chamber Chorus, rendant cette expérience live incroyable.

Lauréat de deux Academy Awards®, trois Golden Globe® et cinq Grammys®, Hans Zimmer est incontestablement le maître des chefs-d’œuvre de musiques de films. En 2018, celui-ci a imaginé et conçu, The World of Hans Zimmer, A New Dimension, un concept live plongeant les fans du monde entier dans son univers musical.

Le lundi 02 novembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

71,50 € à 175,00 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-02T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-02T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-02T20:00:00+02:00_2026-11-02T22:00:00+02:00

Accor Arena 8 Bd de Bercy, 75012 Paris 75012 Paris

https://www.gdp.fr/fr/catalogue/the-world-of-hans-zimmer-paris-2026-11-02



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