The World of Hans Zimmer, A New Dimension est de retour à l’Accor Arena ! Accor Arena Paris
The World of Hans Zimmer, A New Dimension est de retour à l’Accor Arena ! Accor Arena Paris lundi 2 novembre 2026.
Bien que le maestro n’apparaisse pas en personne sur scène,
le spectacle n’en demeure pas moins un moment fort et une expérience
inoubliable pour les fans à l’occasion d’un voyage émotionnel intense retraçant
quarante ans de carrière légendaire de Hans Zimmer. Ses œuvres époustouflantes
seront réarrangées pour l’occasion mêlant des projections visuelles à couper le
souffle, des jeux de lumière intenses et un son original saisissant et
puissant.
Ce spectacle grandiose sera dirigé par Matt Dunkley,
talentueux chef d’orchestre, rejoint par certains des meilleurs solistes de
Hans Zimmer, l’Odessa Orchestra & Friends et l’extraordinaire chorale
Nairobi Chamber Chorus, rendant cette expérience live incroyable.
Lauréat de deux Academy Awards®, trois Golden Globe® et cinq Grammys®, Hans Zimmer est incontestablement le maître des chefs-d’œuvre de musiques de films. En 2018, celui-ci a imaginé et conçu, The World of Hans Zimmer, A New Dimension, un concept live plongeant les fans du monde entier dans son univers musical.
Le lundi 02 novembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant
71,50 € à 175,00 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-02T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-02T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-02T20:00:00+02:00_2026-11-02T22:00:00+02:00
Accor Arena 8 Bd de Bercy, 75012 Paris 75012 Paris
https://www.gdp.fr/fr/catalogue/the-world-of-hans-zimmer-paris-2026-11-02
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