The World of Love / Rencontre avec Célia de @CeliaAtParis, Le Cratère, Toulouse

The World of Love / Rencontre avec Célia de @CeliaAtParis Mercredi 22 avril, 21h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T21:30:00+02:00 – 2026-04-22T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T21:30:00+02:00 – 2026-04-22T23:30:00+02:00

The World of Love / de YOON Ga Eun / 1h59 / Coree du Sud / Avec Su-bin Seo, Jang Hye-jin

Synopsis : Joo-in est une lycéenne espiègle et appréciée de tous. Un jour, un camarade de classe lance une pétition que tous les élèves signent, sauf elle. Son monde, en apparence paisible et insouciant, dissimule un passé douloureux auquel Joo-in est alors contrainte de faire face. Mais loin de se laisser enfermer, elle choisit d’avancer et de se réinventer.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/the-world-of-love »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRMQIC9#showsession?id=emsx001100017724&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse