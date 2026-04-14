Troyes

The World of Queen

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 41.2 – 41.2 – 49.2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:30:00

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2027-05-28

Avec ce tout nouveau spectacle, The World of Queen revient dans une version encore plus spectaculaire, plus intense et plus émouvante.



Un nouveau show de plus de deux heures, conçu comme un véritable voyage au coeur de l’héritage de Freddie Mercury et de Queen, porté par une mise en scène immersive, enrichi de nouveaux décors et d’une création technique époustouflante , dans lequel le public redécouvre les hymnes intemporels qui ont marqué des générations, de Bohemian Rhapsody à We Will Rock You, de The Show Must Go On à I Want to Break Free, jusqu’à Don’t Stop Me Now… et bien d’autres surprises encore.



THE WORLD OF QUEEN n’imite pas, ne copie pas, il célèbre Freddie Mercury, l’éternelle légende.



Le public ne s’y trompe pas THE WORLD OF QUEEN est aujourd’hui l’hommage préféré des fans, acclamé partout en France… et bientôt près de chez vous.



Encore un doute ? Consultez les critiques du spectacle sur notre page Facebook officielle. Toutes les informations sur le show sont disponibles sur www.theworldofqueen.com



Production exclusive OH MY PROD ! .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

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English :

L’événement The World of Queen Troyes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne