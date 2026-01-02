THÉA + 1RE PARTIE Joué-lès-Tours

THÉA + 1RE PARTIE

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – 32 EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

COMÈTE, tout est dit ou presque dans le nom de baptême du EP tant attendu de THÉA la peur irrépressible de chuter, la mort aux trousses, la fulgurance et la beauté de celle qui s’enflamme avec éclat.

Savant hybride instinctivement punk aux pulsations rave et aux accents emocore, avec des mélodies (ultra)pop aux airs d’hymnes générationnels, ces 5 titres sont un cri du coeur entre rage et doutes existentiels.

Ses textes sont un exutoire qui dépeint le chaos traversé par cette jeune fille queer de 23 ans. En lutte avec ses démons intérieurs, partagée entre la fuite en avant et la volonté d‘émancipation face aux normes oppressantes, au danger des politiques ou au spectre de l’eXondrement climatique, THÉA incarne l’urgence d’une génération en cavale. 27 .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

COMET, the title of THÉA?s long-awaited EP, says it all, or almost: the irrepressible fear of falling, death at our heels, the dazzling beauty of the one who bursts into flame.

