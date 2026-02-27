Théâtre 3 drôles de blondes Salle des fêtes Touques

Informations pratiques

Touques

Théâtre 3 drôles de blondes

Salle des fêtes 8 bis avenue Charles de Gaulle Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:30:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

Trois drôles de femmes aux personnalités bien frappées se retrouvent sur la paille en même temps et ont un besoin urgent d’argent. Elles décident de se lancer dans le cambriolage ! Le gang des quinquas se crée. De péripéties en galères, cette simulation de cambriolage va tourner à la catastrophe…

Trois drôles de femmes aux personnalités bien frappées.

Une divorcée, l’autre mariée et la 3ème butine sans cesse…

Mais malgré leurs problèmes, elles ont une pêche d’enfer !

Au lycée elles étaient inséparables et formaient le groupe des Mesdemoiselles swing . Concours de circonstances et stupides incidents font qu’elles vont se retrouver sur la paille en même temps et avoir un besoin urgent d’argent.

Elles décident de se lancer dans le cambriolage !

Le gang des quinquas se crée.

Mais avant de se lancer réellement sur de gros coups, elles vont devoir s’entraîner…

De péripéties en galères, cette simulation de cambriolage va tourner à la catastrophe… L’inimaginable va arriver.

De quoi surprendre et faire rire !

Pour tout public à partir de 12 ans.

De Christelle Rizzuto

Compagnie des Hauts de Scène et Les comédies font leur festival

Mise en scène Fabrice Blind

Distribution Christelle Rizzuto, Laure Trégouët et Izabelle Laporte .

Salle des fêtes 8 bis avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04

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English : Théâtre 3 drôles de blondes

Three quirky women with strong personalities all find themselves broke at the same time and in desperate need of money. They decide to try their hand at burglary! The ‘fifty-somethings’ gang is formed. With one mishap after another, this make-believe burglary is set to end in disaster…

L’événement Théâtre 3 drôles de blondes Touques a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville