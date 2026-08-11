Théâtre à Beaufort-en-Vallée Place Notre-Dame Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Théâtre à Beaufort-en-Vallée

Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 15:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-09

Théâtre à Beaufort-en-Vallée

Mon Robert de et avec Anne Tifine (clowne) de Caravane et Cie

D’une humanité profonde, sensible et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout. Emportée par les mots, de découvertes en déconvenues, Arlette se lâche

Réservation souhaitée

Participation au chapeau

Tout public à partir de 10 ans .

Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 75 61 13 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beaufort-en-Vallée Theater

L’événement Théâtre à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert