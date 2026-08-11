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Théâtre à Beaufort-en-Vallée Place Notre-Dame Beaufort-en-Anjou

jeudi 8 octobre 2026 · Place Notre-Dame · Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place Notre-Dame
Adresse
Beaufort-en-Vallée
Ville
49250 Beaufort-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Beaufort-en-Anjou

Théâtre à Beaufort-en-Vallée

Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 15:00:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08 2026-10-09

Théâtre à Beaufort-en-Vallée
Mon Robert de et avec Anne Tifine (clowne) de Caravane et Cie
D’une humanité profonde, sensible et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout. Emportée par les mots, de découvertes en déconvenues, Arlette se lâche
Réservation souhaitée
Participation au chapeau
Tout public à partir de 10 ans   .

Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 75 61 13 90 

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English :

Beaufort-en-Vallée Theater

L’événement Théâtre à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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