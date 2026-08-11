Théâtre à Beaufort-en-Vallée Place Notre-Dame Beaufort-en-Anjou
jeudi 8 octobre 2026 · Place Notre-Dame · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Théâtre à Beaufort-en-Vallée
Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 15:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08 2026-10-09
Théâtre à Beaufort-en-Vallée
Mon Robert de et avec Anne Tifine (clowne) de Caravane et Cie
D’une humanité profonde, sensible et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout. Emportée par les mots, de découvertes en déconvenues, Arlette se lâche
Réservation souhaitée
Participation au chapeau
Tout public à partir de 10 ans .
Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 75 61 13 90
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English :
Beaufort-en-Vallée Theater
L’événement Théâtre à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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