Théâtre à Beaufort-en-Vallée Place Notre-Dame Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Théâtre à Beaufort-en-Vallée

Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Théâtre à Beaufort-en-Vallée

Les 39 marches par la Cie Les Mordus

1914, la guerre n’est pas encore d’actualité mais tous les pays fourbissent leurs armes… Une formule ultra-secrète-confidentielle donnerait un avantage indiscutable à l’Allemagne… Des personnages s’entremettent, s’entremêlent, s’entretuent…

Une course contre la montre à bout de souffle vous conduira à tombeau ouvert du quartier tranquille de Portland Place du centre de Londres jusqu’au nord de l’Ecosse. Richard Hannay, londonien paisible, est amené à affronter seul et dans un rythme haletant une mystérieuse organisation secrète, Les 39 marches pour sauver son pays … Dieu aie pitié de l’Angleterre !…

Réservation souhaitée

Tout public .

Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 75 61 13 90

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English :

Beaufort-en-Vallée Theater

L’événement Théâtre à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert