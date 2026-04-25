Informations pratiques

Figeac

Théâtre à Figeac La sœur de Jésus-Christ

Espace Mitterrand, pl P. Renaud Figeac Lot

Tarif : – – 20 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:30:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Maria, s’empare du pistolet Smith & Wesson 9mm dans le buffet de la cuisine et marche en direction de chez Angelo le Couillon, le jeune homme qui lui a fait violence la veille.

Maria se révolte et déclenche un raz de marée, une prise de conscience collective de tout un village

Maria, s’empare du pistolet Smith & Wesson 9mm dans le buffet de la cuisine et marche en direction de chez Angelo le Couillon, le jeune homme qui lui a fait violence la veille.

Maria se révolte et déclenche un raz de marée, une prise de conscience collective de tout un village. Il y a ceux qui l’encouragent, ceux qui veulent la dissuader mais rien ni personne ne peut l’arrêter. Sur scène, un conteur et une musicienne racontent la révolte d’une jeunesse, un déclic qui fait boule de neige, montrant que s’il peut y avoir une révolution dans un petit village des Pouilles où les gens portent des décennies de traditions, les miracles existent.

Un western moderne et poétique, un spectacle coup de poing , pour que les choses changent !

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Espace Mitterrand, pl P. Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

Maria grabs the 9mm Smith & Wesson pistol from the kitchen sideboard and walks toward Angelo the Idiot’s house—the young man who assaulted her the day before.

Maria rebels and sets off a tidal wave—a collective awakening of an entire village

L’événement Théâtre à Figeac La sœur de Jésus-Christ Figeac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac