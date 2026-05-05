Théâtre À LA GUERRE COMME À LA GUERRE Nuit européenne des musées (dès 10 ans) Musée de la Résistance Limoges
Théâtre À LA GUERRE COMME À LA GUERRE Nuit européenne des musées (dès 10 ans) Musée de la Résistance Limoges samedi 23 mai 2026.
Limoges
Théâtre À LA GUERRE COMME À LA GUERRE Nuit européenne des musées (dès 10 ans)
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Lors de la Nuit européenne des musées, dès 10 ans, venez assister au spectacle À la guerre comme à la guerre qui croise une sélection des articles les plus révélateurs, avec des témoignages sans filtre de survivants. Il dresse un portrait souvent drôle et grinçant de la France occupée, mais aussi de la société actuelle, donnant la mesure de tout ce qui a radicalement changé et de tout ce qui a malgré tout perduré.
Inscriptions et informations complémentaires auprès des équipes du musée. .
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 44 alexandra.moreau@limoges.fr
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English : Théâtre À LA GUERRE COMME À LA GUERRE Nuit européenne des musées (dès 10 ans)
L’événement Théâtre À LA GUERRE COMME À LA GUERRE Nuit européenne des musées (dès 10 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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