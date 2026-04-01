Bouconville-Vauclair

Théâtre à Vauclair Le grand mystère de l’eau

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:30:00

fin : 2026-04-19 17:15:00

Date(s) :

2026-04-19

Pour tout comprendre de l’importance du cycle de l’eau !

Les Pirates débarquent !

Un beau matin, Jambe de Bois et Gros Nez Rouge découvrent que leur radeau… ne flotte plus ! La mer a disparu, fatiguée d’être sans cesse polluée.

Embarquez pour une aventure pleine de rires et de surprises où nos deux pirates vont tout tenter pour convaincre l’eau de revenir. Une histoire drôle, attachante et écocitoyenne, qui apprend aux enfants le cycle de l’eau et son importance pour notre planète.

RV au Pavillon de Vauclair à 16h30 ! (durée ~ 0h45 pour tout public à partir de 3 ans sur réservation) .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

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English :

Understand the importance of the water cycle!

L’événement Théâtre à Vauclair Le grand mystère de l’eau Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon