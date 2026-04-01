Théâtre à Vauclair Le grand mystère de l’eau Bouconville-Vauclair
Théâtre à Vauclair Le grand mystère de l’eau Bouconville-Vauclair dimanche 19 avril 2026.
Bouconville-Vauclair
Théâtre à Vauclair Le grand mystère de l’eau
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:30:00
fin : 2026-04-19 17:15:00
Date(s) :
2026-04-19
Pour tout comprendre de l’importance du cycle de l’eau !
Les Pirates débarquent !
Un beau matin, Jambe de Bois et Gros Nez Rouge découvrent que leur radeau… ne flotte plus ! La mer a disparu, fatiguée d’être sans cesse polluée.
Embarquez pour une aventure pleine de rires et de surprises où nos deux pirates vont tout tenter pour convaincre l’eau de revenir. Une histoire drôle, attachante et écocitoyenne, qui apprend aux enfants le cycle de l’eau et son importance pour notre planète.
RV au Pavillon de Vauclair à 16h30 ! (durée ~ 0h45 pour tout public à partir de 3 ans sur réservation) .
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr
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English :
Understand the importance of the water cycle!
L’événement Théâtre à Vauclair Le grand mystère de l’eau Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon
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