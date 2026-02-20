Théâtre A4 Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre A4

Vendredi 13 mars 2026 de 20h à 21h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 37 EUR

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 21:30:00

Après le succès de Tutu et Car/men, voici A4 la dernière création dont le point de départ se base sur le chiffre 4. 4 interprètes, 4 qui s’avère être mon chiffre favori, m’a très vite inspiré.

Pas de quatre est un terme utilisé pour identifier une danse de ballet exécutée par et pour quatre personnes. Les pas de quatre sont généralement des danses sans intrigue exécutées comme divertissements dans le cadre d’une oeuvre plus vaste.



J’ai embarqué avec moi pour cette création de 4 interprètes d’horizons divers Un danseur hip-hop, un danseur contemporain, un danseur acrobate et un danseur comédien. 4 interprètes différents avec des parcours distincts afin de démultiplier encore plus les possibilités de ce quatuor, possibilités de mouvements, possibilités de jeux. A4, un pas de 4 qui va se plier en 4. Clair comme 2 et 2 font 4 !



English :

After the success of Tutu and Car/men, here is A4, the latest creation whose starting point is based on the number 4. 4 performers, 4 being my favorite number, quickly inspired me.

