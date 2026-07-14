Théâtre Amis pour la vie Yutz
jeudi 21 janvier 2027 · Yutz
Informations pratiques
Yutz
Théâtre Amis pour la vie
126 rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
27
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-01-21 20:30:00
fin : 2027-01-21
Date(s) :
2027-01-21
Claire et Richard reçoivent un couple d’amis de longue date, Mathilde et Christophe, à dîner.
La soirée suit son cours, apparemment sans embûche, dans une certaine gaieté et bonne humeur, jusqu’au moment où une révélation inattendue vient tout bouleverser…Tout public
27 .
126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr
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English :
Claire and Richard are hosting a couple of longtime friends, Mathilde and Christophe, for dinner.
The evening proceeds smoothly, seemingly without a hitch, in a cheerful and lighthearted atmosphere—until an unexpected revelation turns everything upside down…
L’événement Théâtre Amis pour la vie Yutz a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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