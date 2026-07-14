Informations pratiques

Yutz

Théâtre Amis pour la vie

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-01-21 20:30:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

Claire et Richard reçoivent un couple d’amis de longue date, Mathilde et Christophe, à dîner.

La soirée suit son cours, apparemment sans embûche, dans une certaine gaieté et bonne humeur, jusqu’au moment où une révélation inattendue vient tout bouleverser…Tout public

27 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Claire and Richard are hosting a couple of longtime friends, Mathilde and Christophe, for dinner.

The evening proceeds smoothly, seemingly without a hitch, in a cheerful and lighthearted atmosphere—until an unexpected revelation turns everything upside down…

L’événement Théâtre Amis pour la vie Yutz a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME