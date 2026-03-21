Informations pratiques

Mulhouse

Théâtre Antigonick

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-12 20:00:00

fin : 2026-10-13 21:30:00

Date(s) :

2026-10-12 2026-10-13

Laëtitia Pitz se saisit de l’Antigone de Sophocle dans la réécriture de la poétesse canadienne Anne Carson. Dans un texte où les dieux n’interviennent plus sur le cours de l’histoire, le destin d’Antigone est rendu d’autant plus poignant qu’il fait résonner pour nous, spectateur·rices de ce XXIe siècle bouleversé, la seule question qui vaille comment rester fidèle à notre humanité lorsque cela nous fait risquer notre vie ?

Avec Antigonick, Laëtitia Pitz dessine une figure à la fois archaïque et moderne, nimbée d’une clarté singulière. L’histoire ne se situe ni dans un passé mythique, ni dans un lointain exotique. Derrière le conflit entre Créon et Antigone, elle nous donne à voir et entendre une histoire plus intime, celle d’une famille détruite de l’intérieur par la violence du pouvoir. Antigone qui persiste, envers et contre tout, à enterrer ses morts, représente en ce sens l’irréductibilité des liens qui nous unissent les un·es aux autres par-delà les exigences rationalisées de la société humaine. Sur scène, trois actrices nous racontent cette histoire, glissant en permanence d’un rôle à l’autre. Parallèlement, l’ensemble musical imaginé par le compositeur norvégien Christian Wallumrød navigue entre échos de musique ancienne et éruptions électroniques, en une partition à la fois élégiaque et viscérale, portant le texte autant qu’elle suit sa propre voie.

Dès 14 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Théâtre Antigonick Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace