Informations pratiques

Millau

Théâtre Ariane Ascaride

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 14 – 14 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-04-30

fin : 2027-04-30

Date(s) :

2027-04-30

par Touchée par les fées

Ariane Ascaride, l’inoubliable Jeannette du film de Guédiguian, la comédienne qui a incarné Gisèle Halimi et porte intensément les valeurs de la féminité, impose d’emblée, sur la scène, sa présence radieuse. Elle arrive avec six valises pleines à ras bord de souvenirs. Elle prend l’accent de la Canebière, sort de ses bagages un Pinocchio articulé. Elle raconte, elle se raconte. Son enfance, son père d’origine napolitaine, un climat familial difficile, ses premiers pas sur les planches. Avec émotion, avec humour aussi. Et en pleine lumière, parce que, dit-elle, la vie sans le théâtre, c’est l’ombre de la vie .

Touchée par les fées, Ultima verba est la quatrième version d’un texte autobiographique, d’un intense récit de vie dont Ariane Ascaride a confié l’écriture à la plume toute en finesse de Marie Desplechin et la mise en scène à l’approche aérienne de Thierry Thieû Niang. Une quatrième et ultime version, avant de laisser les personnages s’envoler définitivement pour le pays imaginaire .

Texte Marie Desplechin Avec Ariane Ascaride Mise en scène, chorégraphie Thierry Thieû Niang Lumières Alexis Beyer

Un spectacle miraculeux sur le temps des secrets et la fureur de jouer. Le Figaro

Durée 1 h 10

Tout public à partir de 12 ans

Autour du spectacle

Arianne Ascaride au Cinéma – Projection et rencontre aux Cinémas de Millau. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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by Touched by the Fairies

L’événement Théâtre Ariane Ascaride Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)