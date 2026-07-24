Théâtre Ariane Ascaride Millau
vendredi 30 avril 2027 · Millau
Informations pratiques
Millau
Théâtre Ariane Ascaride
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 14 – 14 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-04-30
fin : 2027-04-30
Date(s) :
2027-04-30
par Touchée par les fées
Ariane Ascaride, l’inoubliable Jeannette du film de Guédiguian, la comédienne qui a incarné Gisèle Halimi et porte intensément les valeurs de la féminité, impose d’emblée, sur la scène, sa présence radieuse. Elle arrive avec six valises pleines à ras bord de souvenirs. Elle prend l’accent de la Canebière, sort de ses bagages un Pinocchio articulé. Elle raconte, elle se raconte. Son enfance, son père d’origine napolitaine, un climat familial difficile, ses premiers pas sur les planches. Avec émotion, avec humour aussi. Et en pleine lumière, parce que, dit-elle, la vie sans le théâtre, c’est l’ombre de la vie .
Touchée par les fées, Ultima verba est la quatrième version d’un texte autobiographique, d’un intense récit de vie dont Ariane Ascaride a confié l’écriture à la plume toute en finesse de Marie Desplechin et la mise en scène à l’approche aérienne de Thierry Thieû Niang. Une quatrième et ultime version, avant de laisser les personnages s’envoler définitivement pour le pays imaginaire .
Texte Marie Desplechin Avec Ariane Ascaride Mise en scène, chorégraphie Thierry Thieû Niang Lumières Alexis Beyer
Un spectacle miraculeux sur le temps des secrets et la fureur de jouer. Le Figaro
Durée 1 h 10
Tout public à partir de 12 ans
Autour du spectacle
Arianne Ascaride au Cinéma – Projection et rencontre aux Cinémas de Millau. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
by Touched by the Fairies
L’événement Théâtre Ariane Ascaride Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Millau (Aveyron)
- Foire aux vins d’Aveyron sur les berges du Tarn Millau 31 juillet 2026
- Festival du film d’aventure, L’Estivale 360 degrés d’aventure Millau 5 août 2026
- Mémoire des Mers Musiques de Syrie, Liban, Égypte, Irak et Balkans par l’Ensemble Samanûr Millau 6 août 2026
- Chants Corses Concert de Cum’ è Voci place Foch Millau 12 août 2026
- 4° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy Renouveau Lyrique Millau 19 août 2026