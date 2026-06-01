Théâtre Art dramatique #6 Scène numérique Montbéliard
Théâtre Art dramatique #6 Scène numérique Montbéliard samedi 13 juin 2026.
Montbéliard
Théâtre Art dramatique #6
Scène numérique Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard
Du théâtre, du théâtre… et encore du théâtre !
Oui, mais avec joie. Une fin de saison en triptyque avec les élèves de Murielle, Anne et François. Grands ou petits, débutants ou plus expérimentés, ils vous feront découvrir des univers variés à travers des textes allant du classique au contemporain, de la comédie au drame.
Venez découvrir les artistes en herbe et entrer dans leurs univers.
15h00 Groupe Initiation A
À la croisée des chemins , adapté du texte de Patrick Mermaz
17h00 Groupe Atelier adultes
La souricière d’Agatha Christie
20h00 Groupe de cycles
Peter Pan de James Matthew Barrie
Entrée gratuite sur réservation en ligne .
Scène numérique Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr
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English : Théâtre Art dramatique #6
L’événement Théâtre Art dramatique #6 Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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