Théâtre Art dramatique #6 Scène numérique Montbéliard

Montbéliard

Théâtre Art dramatique #6

Scène numérique Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Du théâtre, du théâtre… et encore du théâtre !

Oui, mais avec joie. Une fin de saison en triptyque avec les élèves de Murielle, Anne et François. Grands ou petits, débutants ou plus expérimentés, ils vous feront découvrir des univers variés à travers des textes allant du classique au contemporain, de la comédie au drame.

Venez découvrir les artistes en herbe et entrer dans leurs univers.

15h00 Groupe Initiation A

À la croisée des chemins , adapté du texte de Patrick Mermaz

17h00 Groupe Atelier adultes

La souricière d’Agatha Christie

20h00 Groupe de cycles

Peter Pan de James Matthew Barrie

Entrée gratuite sur réservation en ligne .

Scène numérique Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

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English : Théâtre Art dramatique #6

L’événement Théâtre Art dramatique #6 Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD