Informations pratiques

Mulhouse

Théâtre Aux suivantes

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-13 19:00:00

fin : 2026-10-14 20:20:00

Date(s) :

2026-10-13 2026-10-14

Mêlant geste plastique, musique et écriture de plateau, Aux suivantes nous fait parcourir l’histoire de l’art à un rythme soutenu et d’un point de vue féminin. S’il traverse la question de la filiation ces femmes oubliées ont des choses à transmettre aux suivantes ce spectacle est surtout un passage de témoin pour continuer, tous·tes ensemble, le combat !

Juliette Steiner s’empare de l’héritage manquant des femmes artistes trop peu connues, oubliées, voire spoliées. Le spectacle prend la forme d’un collage surréaliste et dévoile la richesse dont on se prive en ne racontant qu’un bout du récit. Mêlant théâtre, geste plastique et concerts de rap ou de punk improvisés, l’équipe au plateau joue à faire apparaître et disparaître les artistes dans un joyeux jeu d’échos et de résonances. Elle propose ainsi un voyage pictural à travers les époques et les références, les inspirations et les silhouettes. Artemisia Gentileschi, Marina Abramovic et Britney Spears sont invitées à la même table, les Guerrilla Girls croisent Brigitte Fontaine ou des femmes préhistoriques… Leurs gestes, leurs mots et leurs parcours entrent en dialogue avec les questions et les doutes des comédiennes, femmes et artistes d’aujourd’hui. Toutes affirment leurs singularités. Brouillant les pistes entre les époques, Aux suivantes invite à la résistance, par la création !

A partir de 14 ans Ce spectacle comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de certain·es. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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L’événement Théâtre Aux suivantes Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace