Argentan

Théâtre Bagdad Café Dream

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Bagdad Café Dream

Théâtre groupe Adulte

Bienvenue au Bagdad Café, petit motel mythique de la route 66 perdu dans le

désert de Californie. On y croise Brenda, la patronne indomptable des lieux,

Jasmin, la touriste allemande en pleine crise conjugale, mais aussi des âmes en

perdition et des personnages cultes du cinéma (Thelma et Louise…). Un véritable

hommage au road movie américain des années 1990.

Quai des Arts (salle Quai B)

Mercredi 3 juin à 20h

Tout public/Sur réservation/Places limitées .

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 33 67 28 03

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English : Théâtre Bagdad Café Dream

L’événement Théâtre Bagdad Café Dream Argentan a été mis à jour le 2026-04-29 par Terres d’Argentan Intercom