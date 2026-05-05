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Théâtre Bagdad Café Dream Argentan

Théâtre Bagdad Café Dream Argentan mercredi 3 juin 2026.

Adresse : 2 Bis Rue des Anciens Lavoirs

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Argentan

Théâtre Bagdad Café Dream

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:00:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Bagdad Café Dream
Théâtre groupe Adulte
Bienvenue au Bagdad Café, petit motel mythique de la route 66 perdu dans le
désert de Californie. On y croise Brenda, la patronne indomptable des lieux,
Jasmin, la touriste allemande en pleine crise conjugale, mais aussi des âmes en
perdition et des personnages cultes du cinéma (Thelma et Louise…). Un véritable
hommage au road movie américain des années 1990.
Quai des Arts (salle Quai B)
Mercredi 3 juin à 20h
Tout public/Sur réservation/Places limitées   .

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 33 67 28 03 

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English : Théâtre Bagdad Café Dream

L’événement Théâtre Bagdad Café Dream Argentan a été mis à jour le 2026-04-29 par Terres d’Argentan Intercom

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