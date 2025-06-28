Théâtre Balle de match Charleville-Mézières

Théâtre Balle de match

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

1972. Washington. Un bureau de surveillance secret est chargé de répertorier toutes les actions féministes susceptibles de provoquer une guerre des sexes. Au même moment, Bobby Riggs, tennisman retraité et macho invétéré, met au défi la numéro un mondiale Billie Jean King de le battre sur un court. Son but ? Prouver la supériorité des hommes et enterrer le combat que mène la championne pour l’égalité salariale.Entremêlant théâtre documentaire et science-fiction, Balle de match est le dernier volet réjouissant d’une trilogie sportive, après Le syndrome du banc de touche et Libre arbitre précédemment accueillis au TCM.Découvrir les tarifs.

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

1972. Washington, DC. A secret surveillance office is charged with cataloguing all feminist actions likely to provoke a war of the sexes. At the same time, Bobby Riggs, retired tennis player and inveterate macho, challenges world number one Billie Jean King to beat him on a court. His goal? To prove the superiority of men and bury the champion?s fight for equal pay.Interweaving documentary theater and science fiction, Match Ball is the latest delightful installment in a sports trilogy, following Le syndrome du banc de touche and Libre arbitre, previously staged at the TCM.Discover prices.

German :

1972. Washington, D.C. Ein geheimes Überwachungsbüro wird beauftragt, alle feministischen Aktionen aufzulisten, die einen Geschlechterkrieg auslösen könnten. Zur gleichen Zeit fordert Bobby Riggs, ein pensionierter Tennisspieler und eingefleischter Macho, die Weltranglistenerste Billie Jean King heraus, ihn auf dem Tennisplatz zu schlagen. Sein Ziel? Die Vermischung von dokumentarischem Theater und Science-Fiction, Balle de match ist der letzte Teil einer Sporttrilogie, nach Le syndrome du banc de touche und Libre arbitre, die zuvor im TCM aufgeführt wurden.Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

1972. Washington. Un ufficio di sorveglianza segreto è incaricato di catalogare tutte le azioni femministe che potrebbero provocare una guerra dei sessi. Allo stesso tempo, Bobby Riggs, tennista in pensione e macho incallito, sfida la numero uno del mondo Billie Jean King a batterlo su un campo. Il suo obiettivo? Dimostrare la superiorità degli uomini e seppellire la lotta della campionessa per la parità di retribuzione.Una miscela di teatro documentario e fantascienza, Match Ball è l’ultimo delizioso capitolo di una trilogia sportiva, dopo Le syndrome du banc de touche e Libre arbitre, precedentemente messi in scena al TCM.Per saperne di più sui prezzi.

Espanol :

1972. Washington. Una oficina secreta de vigilancia se encarga de catalogar todas las acciones feministas susceptibles de provocar una guerra de sexos. Al mismo tiempo, Bobby Riggs, tenista retirado y machista empedernido, reta a la número uno del mundo, Billie Jean King, a vencerle en una pista. ¿Su objetivo? Demostrar la superioridad de los hombres y enterrar la lucha de la campeona por la igualdad salarial.Mezcla de teatro documental y ciencia ficción, Match Ball es la última y deliciosa entrega de una trilogía deportiva, tras Le syndrome du banc de touche y Libre arbitre, representadas anteriormente en el TCM.Más información sobre precios.

L’événement Théâtre Balle de match Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-06-26 par Ardennes Tourisme