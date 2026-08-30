Théâtre Bataille navale Cougousse Salles-la-Source
samedi 21 novembre 2026 · Cougousse · Salles-la-Source
Informations pratiques
Salles-la-Source
Théâtre Bataille navale
Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-21
De Jean-Michel Ribes. Cie Dessous de Scène-34-Sète. Comédie sociale.
Rendez-vous théâtre La petite Scène Cougousse
La baronne Van Karppuzoff, mangeuse d’hommes excentrique sur le retour, perd son amant un soir d’été, sur sa terrasse, un verre à la main “Bien, puisque mon couple a pris l’eau, je pars en croisière”.
Le rideau s’ouvre. Débute une aventure humaine qui n’a aucun sens. Un paquebot de croisière, le Neptune, un naufrage dans l’Océan Indien et deux passagers que tout oppose, réunis par le sort sur un radeau de fortune. Félix Blandaimé, distingué, passager de première classe et Plantin, barman du salon des deuxième classe se livrent une joute verbale sur la domination des classes dites supérieures.
Ce tête à tête truculent où le déséquilibre n’est jamais bien loin se joue au rythme des flots sur un fond d’accordéon.
Avec Sabina Cravotta, Gérard Linsolas et Serge Arnaud. Mise en scène Serge Arnaud.
Verre de vin 2,50 € (samedi et dimanche), assiette gournande 10 € (samedi) 12 .
Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 75 13 61 35 vallondecultures@gmail.com
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English :
By Jean-Michel Ribes. Cie Dessous de Scène-34-Sète. Social comedy.
Theater event at La Petite Scène Cougousse
L’événement Théâtre Bataille navale Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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