Théâtre Variations enigmatiques Cougousse Salles-la-Source
samedi 12 décembre 2026 · Cougousse · Salles-la-Source
Informations pratiques
Salles-la-Source
Théâtre Variations enigmatiques
Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12
D’Eric Emmanuel-Schmitt. Cie Flou Artistique-31-Toulouse. Comédie dramatique.
Rendez-vous théâtre La Petite Scène Cougousse
Sur une île de Norvège, l’écrivain et prix Nobel Abel Znorko, accueille bien curieusement le journaliste Erik Larsen, venu l’interviewer sur son dernier livre L’Amour Inavoué . Un étrange face-à-face se joue alors, rythmé par une mélodie aux variations énigmatiques entre ces deux hommes que rien ne prédisposait à se rencontrer. Un duo qui va petit à petit apporter son lot de révélations.
Avec Marc Momy et Eric Ducroz. Mise en scène Marc Momy et Eric Ducroz.
Verre de vin 2,50 € (samedi et dimanche), assiette gournande 10 € (samedi) 10 .
Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 75 13 61 35 vallondecultures@gmail.com
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English :
By Eric Emmanuel-Schmitt. Cie Flou Artistique-31-Toulouse. Dramatic comedy.
La Petite Scène Theater Cougousse
L’événement Théâtre Variations enigmatiques Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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