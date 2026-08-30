Théâtre Tous différents Cougousse Salles-la-Source
mercredi 14 octobre 2026 · Cougousse · Salles-la-Source
Informations pratiques
Salles-la-Source
Théâtre Tous différents
Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Spectacle conçu à partir d’albums jeunesse.
Rendez-vous théâtre la Petite Scène Cougousse
Spectacle conçu à partir d’albums jeunesse Tous différents (Todd Parr, Bayard Jeunesse), Petite tâche (Lionel Le Néouanic, Les Grandes Personnes), La petite casserole d’Anatole (Isabelle Carrier, Bilboquet), Je veux qu’on m’aime (Léo Timmers, Milan Jeunesse), Le géant trop grand (Dominique Ehrhard & Anne-Florence Lamasson, Les Grandes Personnes), Familles (Georgette, Didier Jeunesse), Tout le monde (Elise Gravel, Scholastic). Avec Fabienne Corcy ou Sandrine Martin, Jean-louis Levert, Sylvie Malin.
Le spectacle aborde avec humour, gaieté et authenticité des sujets tels que la différence, l’acceptation de soi et des autres, la tolérance, le handicap… C’est une merveilleuse façon de prôner le respect, la liberté, le partage ou de gommer les craintes relatives au jugement d’autrui. Il délivre à l’enfant un message positif et chaleureux sur ce qu’il est, et comment il perçoit les autres.
En partenariat avec le Centre de loisirs Le Créneau 5 .
Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 75 13 61 35 vallondecultures@gmail.com
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English :
A show based on children’s picture books.
Theater event at La Petite Scène Cougousse
L’événement Théâtre Tous différents Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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