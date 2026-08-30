Théâtre J’avais un beau ballon rouge Cougousse Salles-la-Source

Informations pratiques

Salles-la-Source

Théâtre J’avais un beau ballon rouge

Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

D’Angela Dematté. TURURUT Théâtre-66-Toulouges. Drame politique.

Rendez-vous théâtre La Petite Scène Cougousse

Cette pièce est un témoignage fidèle de l’histoire italienne, celle des années de plomb 60-70, marquées par l’action violente des Brigades Rouges. Elle décrit les relations difficiles d’un père et sa fille, co-fondatrice de ces brigades, et révèle les silences, les non-dits, l’incompréhension grandissante entre eux. Lui, avec son bon sens et sa culture, elle avec ses envolées politiques idéalistes. L’amour reste le filigrane de ce qui les lie. Il motive le père qui s’efforce, même maladroitement, de ramener sa fille aux raisons de la vie et de l’humanité. La tâche est-elle impossible ?

Avec Marie Ferriz et Philippe Parenty . Mise en scène Noell François.

Verre de vin 2,50 € (samedi et dimanche), assiette gournande 10 € (samedi) 10 .

Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 75 13 61 35 vallondecultures@gmail.com

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English :

By Angela Dematté. TURURUT Theater-66-Toulouse. Political drama.

Theater event at La Petite Scène Cougousse

L’événement Théâtre J’avais un beau ballon rouge Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)