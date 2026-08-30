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Théâtre J’avais un beau ballon rouge Cougousse Salles-la-Source

samedi 17 octobre 2026 · Cougousse · Salles-la-Source

Théâtre J’avais un beau ballon rouge Cougousse Salles-la-Source

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Cougousse
Adresse
99 rue Pauline de Flaugergues
Ville
12330 Salles-la-Source
Département
Aveyron
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Salles-la-Source

Théâtre J’avais un beau ballon rouge

Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17

D’Angela Dematté. TURURUT Théâtre-66-Toulouges. Drame politique.
Rendez-vous théâtre La Petite Scène Cougousse
Cette pièce est un témoignage fidèle de l’histoire italienne, celle des années de plomb 60-70, marquées par l’action violente des Brigades Rouges. Elle décrit les relations difficiles d’un père et sa fille, co-fondatrice de ces brigades, et révèle les silences, les non-dits, l’incompréhension grandissante entre eux. Lui, avec son bon sens et sa culture, elle avec ses envolées politiques idéalistes. L’amour reste le filigrane de ce qui les lie. Il motive le père qui s’efforce, même maladroitement, de ramener sa fille aux raisons de la vie et de l’humanité. La tâche est-elle impossible ?
Avec Marie Ferriz et Philippe Parenty . Mise en scène Noell François.
Verre de vin 2,50 € (samedi et dimanche), assiette gournande 10 € (samedi) 10  .

Cougousse 99 rue Pauline de Flaugergues Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 75 13 61 35  vallondecultures@gmail.com

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English :

By Angela Dematté. TURURUT Theater-66-Toulouse. Political drama.
Theater event at La Petite Scène Cougousse

L’événement Théâtre J’avais un beau ballon rouge Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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