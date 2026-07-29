THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS

Salle des fêtes Champerboux Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La troupe de théâtre du Massegros Cansons é Repapiadas vous invite à leur spectacle Bertrand pète les plombs , comédie adaptée de Charles Istace !

Rendez-vous à 20h30 à la salle des fêtes, participation libre.

En partenariat avec l’association LOU CLAPAS .

Une partie des recettes sera reversée au profit d’œuvres caritatives et à l’institut Val d’Aurélie de Montpellier.

La troupe de théâtre du Massegros Cansons é Repapiadas vous invite à leur spectacle Bertrand pète les plombs , comédie adaptée de Charles Istace !

Rendez-vous à 20h30 à la salle des fêtes, participation libre.

En partenariat avec l’association LOU CLAPAS .

Une partie des recettes sera reversée au profit d’œuvres caritatives et à l’institut Val d’Aurélie de Montpellier. .

Salle des fêtes Champerboux Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

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English :

The Massegros theater troupe Cansons %E9 Repapiadas invites you to their show Bertrand p%E8te les plombs, a comedy adapted from a work by Charles Istace!

See you at 8:30 p.m. at the Salle des Fêtes; admission is by donation.

In partnership with the “LOU CLAPAS” association.

A portion of the proceeds will be donated to charity and to the Val d’Aurélie Institute in Montpellier.

L’événement THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn