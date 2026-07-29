THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses
samedi 29 août 2026 · Salle des fêtes · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS
Salle des fêtes Champerboux Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
La troupe de théâtre du Massegros Cansons é Repapiadas vous invite à leur spectacle Bertrand pète les plombs , comédie adaptée de Charles Istace !
Rendez-vous à 20h30 à la salle des fêtes, participation libre.
En partenariat avec l’association LOU CLAPAS .
Une partie des recettes sera reversée au profit d’œuvres caritatives et à l’institut Val d’Aurélie de Montpellier.
La troupe de théâtre du Massegros Cansons é Repapiadas vous invite à leur spectacle Bertrand pète les plombs , comédie adaptée de Charles Istace !
Rendez-vous à 20h30 à la salle des fêtes, participation libre.
En partenariat avec l’association LOU CLAPAS .
Une partie des recettes sera reversée au profit d’œuvres caritatives et à l’institut Val d’Aurélie de Montpellier. .
Salle des fêtes Champerboux Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14
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English :
The Massegros theater troupe Cansons %E9 Repapiadas invites you to their show Bertrand p%E8te les plombs, a comedy adapted from a work by Charles Istace!
See you at 8:30 p.m. at the Salle des Fêtes; admission is by donation.
In partnership with the “LOU CLAPAS” association.
A portion of the proceeds will be donated to charity and to the Val d’Aurélie Institute in Montpellier.
L’événement THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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