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THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS Massegros Causses Gorges

samedi 11 juillet 2026 · Massegros Causses Gorges

THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS Massegros Causses Gorges

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
48500 Massegros Causses Gorges
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Massegros Causses Gorges

THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

La troupe de théâtre du Massegros Cansons é Repapiadas vous invite à leur représentation à la salle des fêtes du Recoux à 14h30. Ils interprèteront Bertrand pète les plombs une comédie adaptée de Charles Istace.
Participation libre
Une partie des recettes sera reversée au profit d’œuvres caritatives et à l’institut Val d’Aurelle de Montpellier. En partenariat avec le comité des fêtes du Recoux
La troupe de théâtre du Massegros Cansons é Repapiadas vous invite à leur représentation à la salle des fêtes du Recoux à 14h30. Ils interprèteront Bertrand pète les plombs une comédie adaptée de Charles Istace.
Participation libre.
Une partie des recettes sera reversée au profit d’œuvres caritatives et à l’institut Val d’Aurelle de Montpellier.
En partenariat avec le comité des fêtes du Recoux à l’occasion de la fête du village.   .

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 

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English :

The Massegros theater troupe Cansons %E9 Repapiadas invites you to their performance at the Recoux community hall at 2:30 p.m. They will perform “Bertrand pète les plombs,” a comedy adapted from a work by Charles Istace.
Admission is by donation.
A portion of the proceeds will be donated to charities and to the Val d’Aurelle Institute in Montpellier. In partnership with the Recoux Festival Committee

L’événement THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-07-04 par 48-OT Gévaudan Destination

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