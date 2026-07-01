Informations pratiques

Massegros Causses Gorges

THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La troupe de théâtre du Massegros Cansons é Repapiadas vous invite à leur représentation à la salle des fêtes du Recoux à 14h30. Ils interprèteront Bertrand pète les plombs une comédie adaptée de Charles Istace.

Participation libre

Une partie des recettes sera reversée au profit d’œuvres caritatives et à l’institut Val d’Aurelle de Montpellier. En partenariat avec le comité des fêtes du Recoux

La troupe de théâtre du Massegros Cansons é Repapiadas vous invite à leur représentation à la salle des fêtes du Recoux à 14h30. Ils interprèteront Bertrand pète les plombs une comédie adaptée de Charles Istace.

Participation libre.

Une partie des recettes sera reversée au profit d’œuvres caritatives et à l’institut Val d’Aurelle de Montpellier.

En partenariat avec le comité des fêtes du Recoux à l’occasion de la fête du village. .

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

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English :

The Massegros theater troupe Cansons %E9 Repapiadas invites you to their performance at the Recoux community hall at 2:30 p.m. They will perform “Bertrand pète les plombs,” a comedy adapted from a work by Charles Istace.

Admission is by donation.

A portion of the proceeds will be donated to charities and to the Val d’Aurelle Institute in Montpellier. In partnership with the Recoux Festival Committee

L’événement THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-07-04 par 48-OT Gévaudan Destination