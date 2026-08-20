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Théâtre : “Bouquins”, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

jeudi 8 octobre 2026 · Espace la Fare Alais · Saint-Martin-de-Valgalgues

Théâtre : “Bouquins”, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Espace la Fare Alais
Adresse
102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Ville
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Département
Gard
Tarif
14 €

Théâtre : “Bouquins” Jeudi 8 octobre, 20h30 Espace la Fare Alais Gard

14 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

Dans le cadre du nouveau festival de théâtre contemporain de Zadig et Compagnies.

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Un voyage aussi érudit qu’humoristique dans l’histoire de la littérature, avec Pierre Emonot.

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