Théâtre : “Bouquins”, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Théâtre : “Bouquins” Jeudi 8 octobre, 20h30 Espace la Fare Alais Gard

14 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

Dans le cadre du nouveau festival de théâtre contemporain de Zadig et Compagnies.

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://zadigetcompagnies.com »}]

Un voyage aussi érudit qu’humoristique dans l’histoire de la littérature, avec Pierre Emonot.