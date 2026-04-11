Théâtre Candide Saison Romans Scène Cité de la Musique Romans-sur-Isère
Théâtre Candide Saison Romans Scène Cité de la Musique Romans-sur-Isère samedi 17 octobre 2026.
Romans-sur-Isère
Théâtre Candide Saison Romans Scène
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Candide , narre l’histoire d’une rencontre, un duel artistique où de nombreuses surprises vous attendent.
.
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Candide , tells the story of a meeting, an artistic duel with many surprises in store.
L’événement Théâtre Candide Saison Romans Scène Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-07 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Visite de l’atelier de maroquinerie de Tine Collard Journées Européennes des Métiers d’Art Maroquinerie Nodie’s Romans-sur-Isère 11 avril 2026
- Visite-flash Dans les pas de la 1ére moitié du XXème siècle Journées Européennes des Métiers d’Art Rue Bistour Romans-sur-Isère 11 avril 2026
- Portes ouvertes de l’atelier d’ébénisterie de Julien Filhol Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Julien Filhol Romans-sur-Isère 11 avril 2026
- Ateliers créatifs autour du papier avec Reliure Dabon #4 Journées Européennes des Métiers d’Art Reliure Dabon Romans-sur-Isère 11 avril 2026
- Visite de l’atelier de chapeaux de Blanche Abel Journées Européennes des Métiers d’Art Blanche Abel Chapelière Romans-sur-Isère 11 avril 2026