Théâtre Candide Saison Romans Scène Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Théâtre Candide Saison Romans Scène

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Candide , narre l’histoire d’une rencontre, un duel artistique où de nombreuses surprises vous attendent.

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English :

Candide , tells the story of a meeting, an artistic duel with many surprises in store.

L’événement Théâtre Candide Saison Romans Scène Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-07 par Valence Romans Tourisme