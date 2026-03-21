Informations pratiques

Mulhouse

Théâtre C’est la fête

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-09 21:15:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-09

Inspirée du conflit générationnel imaginé par Shakespeare pour son Roi Lear, C’est la fête ouvre un espace de réflexion sur les héritages et les dettes. Et si l’amour filial n’était finalement pas inconditionnel, mais un amour sous condition, un contrat modestement précaire soumis ou non à remboursement ?

Libre réécriture du Roi Lear par l’autrice Magali Mougel, C’est la fête retrace l’histoire de Denys et de sa mère, Elie. Tout commence par l’annonce d’une fête familiale organisée autour du grand-père, ancien boucher, désormais malade. Cette invitation réveille chez Elie un passé traumatique, marqué par une violence familiale sourde, une enfance dominée par l’autorité paternelle, le travail forcé, puis la mort de sa mère. Elie porte le poids des non-dits. Mère célibataire, elle lutte pour protéger Denys de cet héritage toxique. Selon Magali Mougel, dons et dettes constituent une sorte de spectre, de puissante épée suspendue au-dessus de nos têtes. Ainsi, c’est à partir de la tragédie de Shakespeare qu’elle a travaillé, en un geste palimpseste, pour, couche après couche, saisir comment cette œuvre aujourd’hui nous regarde. Le Roi Lear et son intrigue sont un outil critique pour analyser l’histoire tragique qui, dans notre société, nous lie tous·tes au poids de la dette. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Théâtre C’est la fête Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace