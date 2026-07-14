Théâtre & chansons | Le vin en scène L’Eden Eymet
samedi 16 janvier 2027 · L'Eden · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Théâtre & chansons | Le vin en scène
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 20:30:00
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
Du XVIIème siècle aux guinguettes des bords de Marne, des dialogues d’Audiard aux mots d’Antoine Blondin, Le Vin en scène nous invite à un voyage joyeux au cœur de notre mémoire collective.
Chansons, textes, poésie et cinéma se croisent pour raconter ce que le vin évoque le partage, la fête, l’amitié, la liberté. Entre humour et émotion, les artistes font revivre ces grandes figures et ces mots qui célèbrent autant le bon goût dans le verre que dans les vers.
Un spectacle chaleureux et fédérateur, qui résonne tout particulièrement sur notre territoire, terre de vignes et de convivialité.
Durée 1h20
Tout public
Proposé par le Théâtre du Paradoxe .
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr
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English : Théâtre & chansons | Le vin en scène
L’événement Théâtre & chansons | Le vin en scène Eymet a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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