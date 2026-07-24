Théâtre, chant choral Chevaleresses Millau

Informations pratiques

Millau

Théâtre, chant choral Chevaleresses

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-05-21

fin : 2027-05-21

Date(s) :

2027-05-21

par Cie Francine & Joséphine

Il y a le grand frère. Et la petite sœur. C’est une histoire de famille. Particulière et terriblement banale. L’histoire d’un inceste.

Un jour, Nolwenn Le Doth s’imagine être née pour devenir Chevaleresse, de la descendance du Roi Arthur. Cette idée, raconte-t-elle, l’aide à dépasser son drame de l’enfance l’inceste. Plus tard, ajoute-t-elle, elle constate l’étendue de toutes les histoires d’inceste, le silence de mort dans lequel on tente de les enfermer, la mécanique sociétale tragique du système patriarcal.

Si tout le monde se met à parler, c’est sûr, il va se passer quelque chose . Chevaleresses résulte d’un processus d’écriture qui a duré six ans, parallèlement à un parcours judiciaire. C’est l’histoire d’une transformation et d’une possible reconstruction. Accompagnée à Millau par le chœur féminin porté par Manon Capdevila, Chevaleresses est un coup de poing salvateur, une œuvre poétique et politique au service d’une libération de la parole des femmes toujours à conquérir.

Texte, mise en scène, interprétation Nolwenn Le Doth Accompagnement dramaturgique Faustine Noguès Collaboration artistique Thibault Patain Création sonore Nicolas Maisse Régie son Nicolas Maisse ou Florian Martinet Création lumières Juliette Besançon Régie lumières Clément Lavenne ou Thomas Pascual Scénographie Claire Gringore Composition, arrangements chants Lilia Ruocco Costumes Coline Galeazzi Chorégraphe Thomas Guerry Enregistrement bande orchestre Laurent Péju Ingénieur du son Nicolas Baillard

Un miracle d’intelligence et de courage. La Terrasse

Durée 1 h 15

Tout public à partir de 14 ans .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

by Francine & Joséphine Company

L’événement Théâtre, chant choral Chevaleresses Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)