Informations pratiques

Chartres

Théâtre Chocolat Piment

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-24

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-24

C’est l’anniversaire de Paul, patriarche légèrement bougon, et Stéphanie, Caroline et son mari Franck ont organisé un repas à son domicile. Cette réunion de famille va être l’occasion de régler ses comptes et de mettre à jour les petits et grands secrets de chacun.

Comédie d’Aurélie Treilhou, nommée aux Molières 2007 dans les catégories Meilleur spectacle du théâtre privé . Avec Anthony Allard, Lydia Cherton, Jean-David Stepler, Aurélie Treilhou. Tout public. 19 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

It’s Paul’s birthday—he’s the slightly grumpy patriarch—and Stéphanie, Caroline, and her husband Franck have organized a dinner at his home. This family gathering will be an opportunity to settle scores and reveal everyone’s secrets, big and small.

L’événement Théâtre Chocolat Piment Chartres a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES