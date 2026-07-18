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Théâtre Chocolat Piment Chartres

jeudi 24 septembre 2026 · Chartres

Théâtre Chocolat Piment Chartres

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
10 Avenue Jehan de Beauce
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
19 19 19 Tarif de base plein tarif

Chartres

Théâtre Chocolat Piment

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-24
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-24

C’est l’anniversaire de Paul, patriarche légèrement bougon, et Stéphanie, Caroline et son mari Franck ont organisé un repas à son domicile. Cette réunion de famille va être l’occasion de régler ses comptes et de mettre à jour les petits et grands secrets de chacun.
Comédie d’Aurélie Treilhou, nommée aux Molières 2007 dans les catégories Meilleur spectacle du théâtre privé . Avec Anthony Allard, Lydia Cherton, Jean-David Stepler, Aurélie Treilhou. Tout public. 19  .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

It’s Paul’s birthday—he’s the slightly grumpy patriarch—and Stéphanie, Caroline, and her husband Franck have organized a dinner at his home. This family gathering will be an opportunity to settle scores and reveal everyone’s secrets, big and small.

L’événement Théâtre Chocolat Piment Chartres a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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