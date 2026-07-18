Théâtre Chocolat Piment Chartres
jeudi 24 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Théâtre Chocolat Piment
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-24
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-24
C’est l’anniversaire de Paul, patriarche légèrement bougon, et Stéphanie, Caroline et son mari Franck ont organisé un repas à son domicile. Cette réunion de famille va être l’occasion de régler ses comptes et de mettre à jour les petits et grands secrets de chacun.
Comédie d’Aurélie Treilhou, nommée aux Molières 2007 dans les catégories Meilleur spectacle du théâtre privé . Avec Anthony Allard, Lydia Cherton, Jean-David Stepler, Aurélie Treilhou. Tout public. 19 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s Paul’s birthday—he’s the slightly grumpy patriarch—and Stéphanie, Caroline, and her husband Franck have organized a dinner at his home. This family gathering will be an opportunity to settle scores and reveal everyone’s secrets, big and small.
L’événement Théâtre Chocolat Piment Chartres a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Les ateliers de la médiatech Code ton premier jeu vidéo avec Scratch Chartres 6 août 2026
- Les ateliers de la médiatech Pixel Art Chartres 7 août 2026
- Jeux sur place jeux de société Chartres 8 août 2026
- Rendez-vous des chineurs Chartres 9 août 2026
- ChartrEstivales 2026 Ados un jour, à dos toujours ; Groupe Josephine ; La Route des Airs ; Concert hautbois et orgue ; Rose Tickets ; Phoenix 66 Chartres 10 août 2026