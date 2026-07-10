Théâtre Chœur des amants Saint-Louis
vendredi 22 janvier 2027 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Théâtre Chœur des amants
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-01-22 20:00:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
Tiago Rodrigues, metteur en scène portugais et directeur du Festival d’Avignon, nous livre un hymne à l’amour déchirant, sous forme de récit lyrique et polyphonique. Un couple incarné par deux comédiens d’exception se remémore la nuit où tout a failli basculer. Deux versions légèrement différentes d’une même histoire se juxtaposent, les voix se chevauchant et se caressant jusqu’au chant.
Chœur des amants est un bijou de grâce et de délicatesse, aussi ciselé que simple en apparence. Le Monde
Texte et mise en scène Tiago Rodrigues
Dès 12 ans
Durée 55 minutes .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Théâtre Chœur des amants Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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